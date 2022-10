La tarde de este martes 18 de octubre de 2022, Rodrigo González se refirió a los dimes y diretes entre Magaly Medina y Giuliana Rengifo. Esta vez, el conductor de ‘Amor y Fuego’ habló sobre la carta notarial que le envió la cumbiambera a la periodista de espectáculos para que se rectifique por supuestamente haberla llamado ‘pelandusca’ y ‘run runa’.

La ‘Urraca’ aseguró que no responderá a la carta notarial de la cantante. Según la figura de ATV, no es su responsabilidad que Giuliana Rengifo se haya sentido aludida por sus comentarios, pues nunca dijo nombres.

¿Qué dijo Rodrigo González?

“¿Qué le puedo recomendar a Giuliana Rengifo? Está perdiendo su tiempo y más ahora que Magaly está con mi mismo abogado, con el doctor Iván Paredes, te digo la verdad, no va a prosperar (demanda)”, comentó ‘Peluchín’ en un inicio.

“Tú has acusado recibo, pero en ningún momento, Magaly ha dicho la Rengifo es tal por cual o lo que sea. Ella dijo: ‘con todas sus pelanduscas de turno’, y la verdad si tú te vas a valer de lo que percibes, de lo que sentiste, es una percepción atacada, más bien estás quedando mal parada, no sé que abogado te habrá dicho que va a prosperar, pero te miente (...) No hay una imagen de Magaly diciendo Giuliana eso que ella asegura”, agregó.

