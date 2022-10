El trabajo de Magaly es una cuna de Cartas Notariales que la ‘urraca’ recibe cada mes, sin embargo, ella le deja esa chamba a sus abogados y hoy reveló su secreto para no meterse en problemas al opinar de los demás y poder ignorar las advertencias de los demás.

Para explicar el truco que usa la ‘urraca’, decidió invitar a su abogado de cabecera, quien desde que tuvo el micrófono, fue claro en su posición con Magaly : “Tú a nadie le has dicho, tú eres pelandusca”, en clara referencia a Giulliana Rengifo, quien le mandó una carta notarial a la pelirroja por supuestamente haber sido agraviada con esas palabras.

“Yo hablo en genérico, si le cae el guante que se lo chante, si se siente identificada es su problema”, fue así como Magaly reveló su técnica para evitar tener que responder cartas notariales y aterrizando un poco más la idea, añadió: “No he dicho nombre propio, el que se sienta así, porque a mí me pueden decir a diario cosas, pero si me siento aludida es otra cosa”.

