Luego de una larga lucha legal entre Magaly Medina y Ney Guerrero contra Paolo Guerrero, perdieron por falta de testigos y ambos representantes de ‘Magaly TV’ fueron a dar a la cárcel, desde donde tuvieron que celebrar sus 11 años de éxito televisivo.

“Un 1 de noviembre celebré en prisión 11 años de Magaly TV y por esos 11 años también les agradecí a mis enemigos y les dije algo que hoy suena tan natural, dije: “Quiero levantar mi copa con mis enemigos estos once años en los que sus balas no me han hecho ni rasguños y que el público ha apoyado a quien debe ser, salud, estoy presa, no muerta”, fue así como Magaly Medina recordó uno de los momentos más difíciles de su carrera periodística en la que recibió burlas de sus detractores.

Durante esa etapa, Magaly fue apoyada por muchos auspiciadores y fue a ellos a quienes les agradeció por no dejarla en un momento muy duro para su empresa de entretenimiento: “Debo mostrarme muy agradecida para quienes eran mis auspiciadores en ese momento, en ese momento eran más páginas de publicidad que de contenido”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO