Este lunes 17 de octubre de 2022, el periodista Samuel Suárez se burló de la carta notarial que Giuliana Rengifo envió a Magaly Medina, quien supuestamente la habría tildado de “pelandusca, bataclana, tamal mal envuelto, roba maridos y runruna”.

A través de Instarandula, ‘Samu’ dijo no creer en esta noticia, pues lo que Giuliana Rengifo debería hacer es enviarle una canasta navideña a la ‘urraca’ como agradecimiento por volverla a poner en la palestra: “¿La Rengifo le ha enviado una carta notarial a Magaly? No, no creo, olvídate, más bien, si quiere darle algo, debería darle por lo menos una canasta navideña, que separe un par de pavos de 5 kilos riquísimos, y una canastita bien proporcionada de agradecimientos, más bien, por todo lo que le ha dado, gracias a ella la han vuelto a poner en la vitrina así que no, no creo que haya carta notarial, piensa en una buena canastita, su regalito, su vinito, por supuesto, y por ahí si quieres regálale un par de cositas más, pero al menos con eso yo creo que estás por bien servida”.

En otro video, Samuel Suárez aseguró que Giuliana Rengifo ha salido ganando con este tema: “¿Cómo nos enteramos todos lo del notario? Por la misma Giuliana. ¿Quién ha sacado provecho a todo el escándalo de la bronca con Magaly por el notario? Giuliana está en “El gran show” y hay que ser sinceros, por su talento, porque nadie dice que la chica no es talentosa, pero por su talento no está ahí y si está facturando es por todo el circo que ha protagonizado”.

El periodista también comentó que la cantante necesita de estos ‘dimes y diretes’ para continuar en “El gran show”, porque si no los tiene, deja de ser interesante tanto para el televidente como para la producción del reality de Gisela Valcárcel:

“¿Quién vio que ya bajó las revoluciones con el novelón y sigue enviando indirectas y haciendo su show? Mi querida Giuliana. ¿Quién necesita esto para que todos los sábados la tengan hasta el final? Giuliana. Entonces, obviamente que si no le responde Magaly, ahí nomás queda y ya, lo más probable es que en una semana, dos semanitas, le digan gracias mami por participar”, comentó Samuel Suárez.

Samu sobre Giuliana - diario ojo

Fuente: Instarandula

