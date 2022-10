La periodista Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano, pasaron el fin de semana en Cajabamba, en Cajamarca, donde asistieron a las corridas de toros que se realizaron por la Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario.

De acuerdo al portal Instarandula, en medio de las festividades, la ‘urraca’ subió al escenario y agradeció el cariño que recibió de parte del público:

“Gracias, de verdad, me encanta, soy una provinciana que disfruta todas las costumbres de mi pueblo y ya, yo no estoy haciendo nada que no haya hecho antes, lo único malo es que eso de ser famosa no la deja a uno este... digamos, pasar inadvertida, pero les agradezco el cariño, de verdad”.

Asimismo, Magaly Medina aprovechó para responder a las personas que la criticaron por asistir al evento taurino. La periodista explicó que es una costumbre arraigada en ella, pues su padre le enseñó desde niña a seguir las corridas de toros.

“Les agradezco de corazón, muchísimas gracias, solo vengo un poco más a conocer las costumbres de mi tierra, de la tierra que quiero tanto, como ustedes, seguidora de la Virgen del Rosario, de las vírgenes de nuestros pueblos y de las corridas taurinas, eso me enseñó mi padre desde muy chiquita y yo lo sigo pese a los detractores, muchísimas gracias, buenas noches”.

El periodista Samuel Suárez publicó las imágenes con el siguiente texto: “Así respondió a las personas que critican su presencia en las corridas de toros”.

