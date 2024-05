¡Sobrino! ¿Viste todo el rollo con el informe de pobreza? Como todos esperábamos, la pobreza aumentó en 2023 y afecta a casi 10 millones de peruanos. ¡29% de la población! Lo que más me preocupa, sobrino, es que el total de personas que no pueden costear siquiera una canasta de alimentos (pobreza extrema) es ahora incluso más alto que en 2020, cuando todito se cerró por la pandemia.

No es ningún secreto que el 2023 ha sido un mal año en nuestra economía, y los precios seguían complicados para todos. Con los ingresos que no mejoran y todo tan caro era solo de esperar que más personas nos veamos en aprietos para cubrir nuestras necesidades básicas, sobre todo en las ciudades del país.

Lo que no se entiende es esta actitud de postergar la salida de las cifras para luego retroceder por la presión. No es cuestión de no darnos malas noticias que además no son noticia para los que la luchamos a diario. ¡Es cuestión de crecer! ¡Es cuestión de actuar! Muéstrennos qué viene ahora.