Magaly Medina recibió una carta notarial de Giuliana Rengifo por las constantes burlas en su programa a la cumbiambera. La ‘Urraca’ prefirió minimizar esta advertencia y aseguró que nunca se refirió a la cantante cuando lanzó la palabra ‘pelandusca’ o ‘runruna’.

Su el abogado Iván Paredes se enlazó EN VIVO con ‘Magaly TV La Firme’ para aconsejarle a Magaly que no responde a la carta porque “no vale la pena y es perder el tiempo”.

“Para empezar Giuliana Rengifo dice que te ratifiques o rectifiques y me da mucha gracia, nadie mandar una carta notarial para que te ratifiques. Ella dice que tú has comentando que ella es una ‘ pelandusca’ , para empezar tú a nadie has dicho ‘ pelandusca ’ ”, sostuvo.

Magaly Medina se defendió diciendo que ella “ habla en genérico”: “Yo siempre digo, al que le caiga el guante que se lo chante, si se siente identificada es su problema”.

El abogado la secundó y opinó que seguramente Giuliana Rengifo se sintió identificada con la palabra ‘pelandusca’.

“Otra cosa es que esta persona se sienta identificada con esa palabra, es otra cosa. Si se identifica con esa palabra y dice ‘yo me siento esa persona’ es otra cosa, ¿no es cierto? Tú no has mencionado a ninguna persona en especifico... p arece que solamente buscó en la RAE (el significado) Ella dice que ‘bataclana’, ‘pelandusca’, son epítetos, pero son sustantivos”, comentó.

Finalmente, el abogado Iván Paredes recomendó a Giuliana Rengifo salirse de la farándula si no quiere asumir las consecuencias.

“Este es un programa de farándula y ella es de la farándula, que se retire en todo caso y deje de estar saliendo en programas de este corte”.

