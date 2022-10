Mafer Portugal, cantante e hija de Tommy Portugal, ha vuelo a acaparar todas las portadas de los principales medios de espectáculos luego que revelara en una entrevista que su padre se negó a darle 40 soles. Ante ello, el cumbiambero se mostró totalmente furioso y se pronunció en redes sociales sobre las últimas declaraciones de su joven primogénita.

Por medio de su cuenta de Instagram, el interprete de ‘Al fondo hay sitio’ decidió responderle fuerte y claro a su hija María Fernanda Véliz, quien también confesó que el cantante todavía no la ha reconocido legalmente.

¿Qué dijo Tommy Portugal sobre su hija Mafer Portugal?

“Siempre que oigas hablar mal de mí, recuerda: Yo ya fui bueno con esas personas, pero esa parte no te la van a contar”, expresó Tommy Portugal en sus historias.

Tommy Portugal sobre su hija Mafer Portugal. Foto: (Instagram/@tommy_portugal).

¿Qué dijo Mafer Portugal?

La joven cantante sorprendió al confesar un inédito pasaje que vivió cuando su padre se negó a darle cierta cantidad de dinero.

“Yo entré a trabajar a una cafetería, no tenía ni un sol (...) Esta información se filtró en Latina y me hicieron una nota disfrazada. Me dijeron primero cómo me sentía con lo de La Voz, para luego de la nada meterme el tema si era verdad que mi papá no me quiso prestar 40 soles. Mi mamá en ese instante me dijo que no responda nada” , contó.

