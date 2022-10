Fuertes declaraciones. Mafer, la hija de Tommy Portugal, sorprendió a propios y extraños al aparecer en un conocido canal de Youtube para contar detalles inéditos de su relación familiar con el cumbiambero.

“Se enteró de mi cuando iba a cumplir 12 años, no sabía que existía. Mi papá lo tomó a bien. Él estaba con Estrella en esa época y nos pidió que no contáramos nada, era un secreto. Yo le empecé a escribir y él me dijo que no le escriba porque Estrella lo iba a ver y porque no sabía de mi”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la joven cantante señaló que lo que más le dolió de las actitudes de su padre, fue que él se sentara en distintos programas de televisión a decir que tenían una “buena relación”, cuando por interno ni conversaban.

“Después nos conocimos en persona, pero nunca hemos salido solos, hasta el día de hoy. Nos empezamos a alejar, ya no me respondía, la relación se empezó a enfriar. Me dolía cuando lo invitaban a la televisión y le decían de su hija y él decía que estaba orgulloso, pero por otra parte no hablábamos nada. Me decía que no podía verme, pero luego subía historias haciendo otra cosa (...) Hasta el día de hoy no estoy firmada, siempre me ha puesto peros”, agregó.

Sin embargo, Mafer Portugal contó un hecho bastante particular que vivió con Tommy, cuando ella le pidió prestada cierta cantidad de dinero para poder ir a trabajar y éste se negó.

“Yo entré a trabajar a una cafetería, no tenía ni un sol (...) Esta información se filtró en Latina y me hicieron una nota disfrazada. Me dijeron primero cómo me sentía con lo de La Voz, para luego de la nada meterme el tema si era verdad que mi papá no me quiso prestar 40 soles. Mi mamá en ese instante me dijo que no responda nada”, finalizó.

