Fuertes declaraciones. Gianella Neyra estuvo como invitada especial en el canal de Youtube de Jesús Alzamora, donde sorprendió a propios y extraños al realizar una inesperada confesión sobre su relación sentimental con Cristian Rivero.

Y es que la popular actriz reveló que su romance vivió un tenso momento cuando ella no se atrevió a ver una escena picante y subida de tono entre su pareja y Pierina Carcelén en la película “Atacada”.

“Hay escenas de sexo súper fuertes. Obviamente, Cristian me dice: ‘Oye, me han ofrecido esto, está súper paja el personaje, pero mira estas escenas, si te molesta, no lo voy a hacer’... Debo aceptar que fue muy respetuoso con eso”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la también conductora señaló que fue ella misma la que animó a Cristian a que sea parte del elenco de la película dirigida por Aldo Miyashiro. “Yo le dije: ‘mo, eres actor, quieres hacerla y la vas a hacer’. Ahora, que yo vaya a verla, no sé, eso es totalmente diferente. En el camino vamos hablando”, agregó.

Asimismo, Neyra confesó que nunca acudió al estreno de dicha película, y que hasta la actualidad tampoco ha visto el film. “Es más, creo que hasta ahora no la he visto (...) Bueno, porque sí, cuando la leí fue muy fuerte, no me imagino cómo habrá sido en físico”, culminó la intérprete.

