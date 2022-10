Se despachó con todo. La hija de Tommy Portugal, Mafer, dio una exclusiva entrevista para un canal de Youtube, donde no pudo evitar ser consultada sobre la llamada que habría recibido por parte de la producción de Gisela Valcárcel para una “reconciliación” con su padre.

“Primero le escribieron a mi mamá de América Hoy para hacernos las preguntas y todo eso. Luego me escribe su producción para invitarme a su programa y hacer una reconciliación con mi papá. Yo les dije que no, porque era algo que tenía que nacer”, comenzó diciendo.

Luego de unas semanas, la joven cantante comentó que el programa de la popular ‘Señito’ la volvió a contactar, pero esta vez para que sea una participante. “Me vuelven a escribir para concursar y también les dije que no, porque el objetivo de que yo salga al público, era contar mi verdad, no que me llamen de los programas”, agregó.

“Luego de la invitación a Gisela, lo veo (a Tommy Portugal) en el programa y sí me fastidió, porque yo había dicho que no para no hacer más polémica (...) Luego él dijo que yo me había dejado influenciar por el programa de Magaly y Gisela dijo: ‘yo quiero conversar contigo Mafer, tienes que arreglar las cosas en privado con tu papá', cuando ella por otro lado ya me había llamado”, expresó.

Por último, Mafer Portugal sospecha que Gisela le ha agarrado cierto rechazo por haberse negado a ir a su programa y optar por presentarse en el espacio de Magaly. “Es irónica, todo me pareció muy raro la verdad. Yo no he salido a hablar por fama. Yo creo que Gisela me ha agarrado cólera por eso”, finalizó.

