La bailarina Gabriela Herrera se pronunció luego que Sergio George aclaró que todavía no se ha firmado un contrato que determine que trabajarán juntos. Además, descartó tener un conflicto con Yahaira Plasencia.

“No, no, para nada porque obviamente tiene toda la razón, no se ha firmado contrato todavía porque los temas legales los ven los abogados, yo no me encargo de ver esas cosas, pero sí, creo que lo normal es decir sí, qué gusto trabajar porque ya se había conversado todo eso”, comentó en América Espectáculos.

Asimismo, Gabriela Herrera descartó tener un conflicto con Yahaira Plasencia: “Dimes y diretes no ha habido tampoco tan fuerte porque yo simplemente lo único que dije fue la opinión de lo que ella ha hecho, o sea, yo no me he inventado nada, yo no he hecho nada en contra de nadie, simplemente yo he dicho lo que se reflejó y lo que se vio en cámaras durante muchísimos años, entonces no es que esté inventado ni que esté queriendo maletear a alguien porque no es por ese lado”.

“Yo creo que él puede tener 10 engreídas, 20 engreídas, él ha venido aquí a trabajar, él ha venido aquí a trabajar, creo yo, y así como Yahaira, como soy yo, pueden venir 10 más, 10 chicos nuevos, y cada uno va a venir a trabajar y cada uno tiene una esencia distinta”, comentó Gabriela Herrera.

De otro lado, la bailarina aseguró que no le afecta ser atacada por sus compañeros de “El gran show”: “No, no me afecta, ya estoy acostumbrada, creo que muchas personas han dicho lo mismo y ya cuando me empiezan a tratar, se dan cuenta realmente cómo soy, mucha gente de producción me tiene cariño no por las puras, creo que los conozco hace muchísimos años y saben perfectamente que mi esencia nunca ha cambiado, desde chiquita hasta ahora”.

Gabriela Herrera aclara si trabajará con Sergio George

Fuente: América Televisión

