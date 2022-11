Con la llegada de Yadira Cárdenas a Perú, las alarmas de una posible reunión o disputa con Josimar Fidel, se desataron; sin embargo, la cubana solo estuvo de visita y no con el salsero, pero los motivos por los que ya no raja de su aún esposo, serían por un contrato.

“Fuentes bien informadas, nos dicen que ellos han llegado a un acuerdo, por el que permanecerán casados hasta que los papeles de él, salgan”, de esta forma, Magaly reveló de qué trataría el tratado que hizo con Yadira Cárdenas, pero ese mismo convenio, sería la excusa perfecta para que María Fe Saldaña, no sea la esposa del salsero: “Entonces no podrá oficializar ante el altar y ante un alcalde a su ex que ahora es su actual, a la nueva protagonista, a María Fe”, resaltó la ‘urraca’.

La corta estadía de Yadira Cárdena en Perú, habría sido por un aparente amigo que habría viajado en el mismo avión que la cubana: “No habría venido para ver a Josimar, sino porque habría sido la invitada de este señor que por primera vez lo vemos, que además sus fechas de viaje coinciden”.

