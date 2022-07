La hija de Gisela Valcárcel, decidió dar una entrevista para Verónica Linares, donde aseguró que le costó llegar a la televisión, pese a que los programas que conduce son de su mamá y en la productora que trabajó también es de su progenitora, esto no le gustó nada a Magaly, quien rajó con gusto.

Ethel comentó a Verónica, que tuvo que hacer un casting para poder ser la conductora de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y según ella, no le dieron el puesto solo por ser la hija de Gisela Valcárcel, esto causó las críticas de Magaly: “Cómo vas a sufrir muchísimo si tu mami era la dueña de la productora, tu mami te decía ven párate acá ya está”.

La ‘urraca’ aseguró que hijos como Ethel Pozo y como su propio hijo, no sufrieron nada para escalar posiciones: “Hay gente que quiere decirle al mundo que sí sufrió alguito y no es así pues, porque hijos como ella lo han tenido todo, hijos de mujeres como Gisela o como yo, realmente lo han tenido todo, no pueden decir que no lo tuvieron”.

