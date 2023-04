Esta vez decidió contar su verdad ante las cámaras de Magaly y Dayanita afirmó no estar sufriendo por no estar en el elenco de Jorge Benavides y que pese a todo sigue ganando dinero, pese a las acusaciones de soberbia en su contra, las que fueron secundadas por la ‘urraca’, quien la vio en persona.

No es la primera vez que sus compañeros de ‘JB en ATV’ acusan a Dayanita de habérsele subido los humos con la fama y Magaly Medina afirmó que las acusaciones son creíbles: “Yo creo que sí es cierto, ella tiende a mirar a todo el mundo como si fuera a matar, yo recuerdo que me invitaron un día a su set, yo estoy acostumbrado a esas miradas”.

Uno de los personajes más icónicos del programa de comedia, decidió hablar sobre Dayanita: “Hay gente que realmente se marea, es bien difícil ubicarnos, siempre hay que pisar tierra, no hay que pisar huevos”, fue el sentido mensaje de ‘Cachito’.

Por su parte, Dayanita afirmó que ella siempre saluda a todos y aclaró que por el momento no la han llamado para trabajar en otros canales: “Lo que pasa es que todavía no tengo ninguna propuesta ni nada, uno no sabe lo que puede pasar mañana”.

