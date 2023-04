Tras el destape de los chats calentones entre Eduardo Rabanal y una bailarina de Alma Bella, salió online una entrevista en la que la cantante Paula Arias afirmaba haberle quitado el celular al ex pelotero, causando la indignación de Magaly Medina, quien no aprobó que se comporten como madre e hijo.

En el programa online ‘Flowreando’, se supo que Paula Arias le quitó el celular todo un día a Eduardo tras encontrarle antecedentes de coqueteos, acción que criticó Magaly Medina: “Osea como la mamá que hace algo mal el hijito que lo regaña, qué tipo de relación es esa, madre e hijo o pareja”.

Dicho relato de la pareja incondicional, no haría más que confirmar las sospechas de Magaly Medina de que lo que viven la cantante y el expelotero, no va por buen camino ni hoy ni antes: “En el momento en que te conviertes en la madre de tu pareja, estás mal, hagamos una colecta y llevémoslo al psicólogo, esta es una relación dañina que a Paula no le conviene nada”.

