El programa online ‘Flowreando’, obtuvo una entrevista de Paula Arias y Eduardo Rabanal, antes de que se destape las infidelidades del exfutbolista en el set de ‘Magaly Medina’ y ahora, con la promoción de la entrevista que dieron para internet, se supo que la líder de son tentación, ya le había encontrado coqueteos al manager de su orquesta.

“Se ha llevado mi teléfono un día”, fue esta la queja de Eduardo Rabanal en contra de Paula Arias, quien no dudó en cuadrar a su amado, recordándole por qué se llevó su celular: “Pero no me hagas contar por qué, antecedentes había”.

Según se pudo escuchar de la boca de Paula, ella misma habría encontrado chats calentones de Eduardo Rabanal con más de una mujer e incluso de algunas conocidas de la cantante: “No le voy a hacer daño, sí sé quién eres, quiénes son”.

TE PUEDE INTERESAR