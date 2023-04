La múltiplo por cero. Kristy Ordoñez parece ser la manzana de la discordia en la relación de Paula Arias y Eduardo Rabanal, luego de que el ex futbolista y la bailarina de Alma Bella protagonizaran un “picante” ampay expuesto en el programa de Magaly TV La Firme. En medio del escandalo, la dueña del grupo musical, Yolanda Medina, salió a poner los puntos claros y negó que la bailarina forme parte de su agrupación.

A través de un comunicado oficial la agrupación musical informó que la Kristy Ordoñez no tiene ninguna relación con Alma Bella y que pertenece a otra orquesta de cumbia . “Informarles que las imágenes difundidas el día de ayer en el canal de televisión ATV, no corresponden a la marca ni a la imagen individual de ninguna integrante de esta empresa: Alma Bella de Yolanda Medina”, se lee en la nota de prensa compartida en Facebook.

Además, informaron que la agrupación no es responsable de ninguna acción mediática relacionada con Kristy Ordoñez. “La agrupación musical Alma Bella de Yolanda Medina no se responsabiliza de cualquier tipo de difusión mediática que corresponda a actitudes no relacionadas a actividades artísticas”.

En ese sentido, Yolanda Medina aseguró que ninguna de las bailarinas oficiales de Alma Bella guardan relación con el ampay difundido por Magaly .“Las 5 jóvenes que pertenecen a la agrupación Alma Bella de Yolanda Medina (directora de la misma) no presentan vínculo alguno con las imágenes difundidas el día Lunes 3 de abril del 2023″

De la misma forma, la dueña de la orquesta marco distancia con las actitudes de la bailarina y expresó que su agrupación tiene una trayectoria profesional. “Desde nuestra agrupación solicitamos separar completamente de dichos hechos a nuestras 5 jóvenes integrantes y directora fundadora, quienes gozan de trayectorias artísticas profesionales”, finalizó el comunicado.





