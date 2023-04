Sebastián Lizarzaburu pasó un incómodo momento en el campeonato de fisiculturismo Mister América 2023 , pues habría quedado en el tercer lugar por aparecer junto a otros deportistas cuando estos se “pichicateaban”, pese a que en el video se observa que él junto a otro hombre inyectan a un tercero esto sería razón suficiente para que el popular “Hombre Roca” pierda la competencia.

La ex chico reality dejó ver su molestia frente a las cámaras de “Amor y Fuego” por el criterio de los jueces para quitarle el primer lugar, pese a que en el video el no se aplica ningún tipo de sustancia. “Me hubieran dicho que desde ya, ya sabían que no iba a ganar por el video, entonces no venia a participar. ¿para que para llevarme un tercer puesto? Yo creo que todos los participantes vienen a ganar, pero si yo ya sé que los jueces no quieren que yo gane porque hay un video no venía y ni siquiera yo soy el protagonista, salgo atrás , pero como salgo ya listo involucrado y se le cierran las puertas”, manifestó un molesto Sebastián Lizarzaburu .

Hombre Roca pierde campeonato de Fisicoculturismo por video donde se pichicatean





