La periodista Magaly Medina salió en defensa de Melissa Klug, al afirmar toda la bronca entre doña Charo y la chalaca sería por los hijas que tuvo antes ella con otras parejas.

“Por ahí me enteré que había un entripado, por ahí habían rumores, yo tengo familia en Callao, que Melissa, la ex de no sé quien y no se cuantos”, dijo doña Charo.

Ante esto, Magaly Medina dijo que en este país machista, las mujeres con hijos que deciden rehacer su vida "están enlodadas".

“La señora Melissa Klug fue pareja de Jefferson Farfán, me parece, muy a pesar de la voluntad de la señora que, seguramente, como he leído muchos comentarios en redes, en este país machista, que su hijo, que su único hijo se vaya y se va con una mujer que tenía tres hijos, que tenía un pasado, para muchas mamás machistas, eso es cuestionable, eso es Dios mío, cómo es posible. Osea una mujer que tiene 3 hijos está enlodada y hay que basurearla y hay que tratarla como mercancía desgastada, que no se vende, no es así, estamos viviendo épocas diferentes. Si un hijo nuestro se enamora de alguien, uno no puede estar diciendo: “esa mujer no te conviene”, porque los hijos deben cometer sus propios errores”, refirió la periodista.