Son pocas las figuras que, pese a su tiempo en medios, continúan vigentes, generación tras generación y Magaly Medina sería una de ellas, al igual que Susy Díaz, quien es bien recibida por la chibolada peruana, que ahora la esperan en las discotecas y le piden fotos y abrazos cuando las ven.

“Yo he descubierto un nuevo mundo, he descubierto que chiquillos de 14 años me saludan y apapachan en la calle y yo dije, pueden ser mis nietos”, de esta forma, Magaly Medina celebró que su popularidad se mantenga vigente, teniendo fans cada vez más chibolos, asegurándole su permanencia como imagen de la TV peruana.

Pero la ‘urraca’ no podía dejar de tirarse flores sola y se corrigió: “Mentira, con lo bien que me conservo podrían ser mis hijos”, además Magaly se comparó con Susy Díaz, quien también goza del cariño de público cada vez más joven: “Me da un gusto enorme ver a esta gente joven que cuando nosotros teníamos una carrera, ellos recién estaban naciendo”.

TE PUEDE INTERESAR