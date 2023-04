Magaly Solier se encuentra en el ojo público luego del vergonzoso suceso que ocasionó en la comisaría de Ayacucho, lugar donde acudió a denunciar que fue atropellada por un mototaxi. Frente a ello, Erik Plinio, su expareja, decidió romper su silencio y hablar sobre los presuntos problemas de salud que tendría la actriz peruana.

Todo se dio durante la última edición del programa de Magaly Medina, donde el aún esposo de la artista comentó sobre el incidente en la dependencia policial, motivo por el que se comunicó con el Ministerio de la Mujer para que ayude a la intérprete

Además, indicó que Magaly Solier no solo cuenta con problemas con el alcohol, sino también con problemas psiquiátricos que deben ser tratados por profesionales.

“Al Ministerio de la Mujer yo he llamado, yo he sido el que ha hecho las coordinaciones con la asistenta social, les he explicado la figura y ellos han ido a la comisaría. Yo tengo unos certificados donde ella tenía unos problemas psiquiátricos y eso tenía que sí o sí ser tratado. Yo ya le informé a las asistentas sociales y ya saben el punto del problema y ya saben de donde van a empezar a tratar a Magaly”, dijo Erik para ATV.

Magaly Solier insulta a policías de comisaría

Como se recuerda, la actriz llegó hasta la dependencia policial e insultó a los policías que allí se encontraban. Además, empezó a hablar incoherencias, mientras exigía saber dónde estaba la persona que la atropelló al día anterior.

“En Huanta me quitaron a mi hijo, uno, dos, dos, uno (…) cállese, conch.... Necesito saber dónde está, quien me atropello ayer”, exclamó la protagonista de ‘La teta asustada’, quien lucía perturbada mientras caminada en círculos.

