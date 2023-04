Leonard León se mostró totalmente indignado luego de enterarse que 16° Juzgado de Familia, liderado por la jueza Clara Peña, emitiera una orden para que el cantante no pueda salir del país debido a la deuda que tiene con su expareja Karla Tarazona por la pensión de sus hijos.

Es que el cumbiambero no habría cumplido con el depósito por varios años, por lo que hasta la fecha acumula una deuda total de más de 78.000 soles.

¿Qué dijo Leonard León sobre impedimento de salida?

A través de su cuenta de Instagram, la pareja de Olenka Cuba enfureció con esta resolución y aseguró que sí está cumpliendo con la manutención de sus dos pequeños. Además, señaló que se están violando sus derechos. Estos fueron sus descargos:

“Se está violando mi libertad de transito”

“El derecho al trabajo fuera del país ya que como artista siempre viajo para realizar giras”

“Tengo arraigo, por lo tanto ¿en que momento se corre el riesgo de fuga?”

“Hasta el día de hoy vengo depositando mensualmente la pensión de alimentos de mis menores hijos inclusive desde que se inicio la pandemia (estado de emergencia sanitaria), desde esa fecha depositaba de acuerdo a mis posibilidades económicas y no como se dice que no he depositado nada ya que se tiene que considerar mis en el periodo que se ha especificado en el expediente y que no es el monto que se dice de 78 mil ó 79 mil u 80 mil”

“Estoy a la espera que retorne al juzgado de origen la resolución de reducción de alimentos la cual salió a mi favor (teniendo en cuenta las necesidades del alimentista) y se que ejecute, asimismo, estoy presto al procedo de liquidación considerando mis depósitos de los meses en cuestión”

“Dado que mis derechos han sido vulnerados, apelaré esta decisión que no tiene lógica”.