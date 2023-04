Ya no hay excusas. No es la primera vez que Karla Tarazona resalta la falta de cumplir con sus deberes como padre de Leonard León, quien tras meses de no darle una pensión a sus hijos, quedó con una deuda de 78 mil soles, los mismos que ahora le impedirían salir del país.

Según el diario ‘Trome’, la jueza a cargo del caso, dictó el impedimento de salida del país de Leonard León, hasta que demuestre que pagará los 78 mil soles que le deba a Karla Tarazona y esta orden se cumplirá, incluso si el cantante está al día con sus últimos pagos, ya que la deuda tiene años de no pagarse.

¿Por qué le debe 78 mil soles Leonard León a Karla Tarazona?

Todo inició con una pensión de alimentos a favor de los hijos del cantante con Karla, en los que debía darles 3 mil soles mensuales, sin embargo, al no pagarlos durante años, se llegó a sumar 78 mil soles de deuda, los mismos que ahora él le debe a la Tarazona.

