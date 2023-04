Camila Ganoza Calderón, madre de la hija de Richard Acuña, publicó una extensa y desgarradora carta la noche de este 12 de abril de 2023. La joven de 29 años de edad ha remecido la farándula tras acusar al hijo de César Acuña por agresión física y psicológica y por la tenencia de su niña.

La trujillana se dirigió expresamente a Brunella Horna, actual esposa de Richard Acuña, y a quien acusó de “entrometerse” en la relación que mantenía con el excongresista.

¿Qué le pidió Camila Ganoza a Brunella Horna?

En el inicio de su carta, Camila Ganoza le aseguró a Brunella Horna que no le guarda ningún rencor por cómo se dio el inicio de su romance con Richard Acuña, pues esta segura que solo conoce la versión de su esposo y no la de ella.

“Ahora, quiero dirigirme a ti, Brunella. No te juzgo por absolutamente ninguno de los pasos que has dado y que, lamentablemente, te hacen parte de esta historia, como lo he mencionado ayer en vivo, el hecho que aparecieras en la vida de Richard para mí fue una señal del cielo, pues me ayudó a salir de todo con mayor convicción. Estoy segura que no conoces ni la mitad de lo que significa la verdad en esta historia. En su momento, a mí también me hablaron mal de la exesposa haciéndome creer que era una mujer que solo velaba por su interés más que por el de sus hijos y, por ese motivo, también quería ver la manera de quitárselos sustentando que era una ‘mala madre’” , expresó Camila en un inicio.

Camila Ganoza: “Te pido que cuides y protejas a mi hija”

Luego, le pidió a la conductora de “América Hoy” que reciba de la mejor manera a su pequeña, quien se encuentra envuelta en todo este escándalo mediático.

“Ahora, hablándote como madre y tú como esposa del padre de mi hija, te quiero pedir, ya que por obvios motivos nunca hemos podido sentarnos y tener una conversación, que la cuides y protejas. Quiero que sepas que a mi hija nunca le he inculcado algún tipo de rencor o resentimiento hacia ti y espero que siempre tengan una relación con muchísimo respeto, especialmente, ahora que estarás muy presente en su vida. Espero que pueda encontrar en ti un apoyo, ya que lo necesitará y te pido ser tu mejor versión”, agregó.

Para concluir, Ganoza Calderón le aconsejó a la rubia a que esté alerta con Richard Acuña y que sea precavida en su relación: “Admito verte saludable físicamente porque yo a su lado (de Richard Acuña) me encontraba y me veía destruida. Espero que exponer mi relación te sirva para, al menos, siempre tener los ojos bien abiertos y estar atenta ante cualquier signo parecido, así él no tenga ahora los mismos errores contigo. Espero que estos no tengan cabida a ser repetidos. Sinceramente, espero, y te lo digo de todo corazón, que jamás tengas que estar en mis zapatos”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR