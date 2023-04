Le tocó el bobo. Magaly Medina, se ha caracterizado siempre por su temperamento fuerte y su frialdad para controlar las situaciones en cada entrevista, sin embargo, esta vez, las sensibles palabras de Camila Ganoza a su hija, lograron quebrar a la ‘urraca’ quien no pudo evitar sensibilizarse con el caso.

“Estoy segura de que te sentirás orgullosa de mí, pero sobre todo quiero que sepas que las mujeres no nos callamos con un billete. La violencia, cualquiera sea su forma, no debe ser callada, quiero que sepas que las mujeres podemos salir adelante ante cualquier adversidad y que siempre uno cosecha lo que siembra, el tiempo dedicado a ti es mucho más importante que el dinero y estoy segura de que se hará justicia y cuando puedas ver todo esto, serás una mujer de bien, con valores y mucho amor para dar como la niña que ya eres hoy en día, el maltrato no se compra ni se cubre con regalos o viajes, pues sabes bien que hay cosas muchos más importantes en esta vida”, fragmente del comunicado de Camila Ganoza que logró las lágrimas de Magaly Medina.

Tras leer las palabras de Camila, Magaly decidió darle un consejo a la expareja de Richard Acuña, para que su historia no se repita con su hija: “Sácala adelante, que estudie, no dejes que nadie le haga perder hora de estudio, que estudie para que algún día tenga un futuro brillante y sea una mujer independiente, lo que tú no fuiste y te llevó a pasar por esto”.

