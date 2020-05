¿Respira por la herida? Franco Chiesa, expareja de Jossmery Toledo, ha realizado un lamentable comentario contra la exoficial de la Policía Nacional. A las cámaras de Magaly TV La Firme, el cantante rajó de los salientes de la ahora ‘influencer’, entre ellos, algunos futbolistas.

“Yo tengo igual tengo que seguir para adelante, porque al fin y al cabo si ella puede salir con toda la selección de Perú, ¿por qué yo no puedo salir con una chica? ¿me entiendes?”, le dijo a la reportera del programa de Magaly Medina.

Y es que Franco Chiesa ahora tiene un nuevo amor, quien - según él- lo apoya en todos proyectos, a diferencia de Jossmery:

“Jossmery Toledo me decía que no iba a llegar a ningún lado, que estaba perdiendo el tiempo, que la música no da en Perú, que simplemente no estoy haciendo lo correcto”.

La expereja de Jossmery Toledo también confesó que tenía problemas con Toledo desde que ella “se comenzó a juntar con chicas mediáticas, del medio".

"Yo trate de sacarla de ese mal camino”, agregó.

Asimismo, Franco Chiesa señaló que en todo momento él intentó alejarla de las cámaras luego que ella se hiciera conocida por el TikTok que se volvió viral.

