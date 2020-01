Yahaira Plasencia fue la invitada especial de la última edición del programa “Magaly TV, la firme”. La salsera reveló algunos detalles de su vida privada y su carrera como cantante de salsa.

Magaly Medina le mostró un video donde aparece bailando la cantante y comentó sobre la aparente celulitis en sus piernas. “Si tú usas short tiene que buscar un tratamiento para eso (celulitis)”, dijo la conductora del programa. Yahaira Plasencia respondió que a su público no le importa.

“Tú crees que el público se fija en eso... miran otra cosa”, dijo la cantante en el programa. “Solo me hice la lipo. No me hice nada más. Debe ser por la alimentación”, sentenció.

Yahaira Plasencia en Magaly TV, la firme

En otro pasaje de la entrevista, la cantante peruana indicó que tiene una “gran amistad” con el futbolista “Jefferson Farfán” y que solo el “tiempo dirá que pasará entre ellos”.

"Yo lo quiero mucho y somos muy buenos amigos. Es una gran persona. La prensa puede decir lo que desee, pero igual nos seguirán viendo juntos”, contó.

