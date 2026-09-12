En un nuevo golpe contra la delincuencia, después de abrir puertas a golpes y escalar paredes con escaleras durante la madrugada, policías peruanos con apoyo de agentes de Estados Unidos capturaron a 11 integrantes de una temible banda criminal, entre ellos un padre y su hijo, que extorsionaban a empresas de transporte público.

Estas capturas se realizaron luego de seis meses de investigación. Los agentes incursionaron en varias casas de San Juan Lurigancho, Pachacámac, San Juan de Miraflores, Santa Anita, San Antonio de Huarochirí, Cusco y Pucallpa, para desarticular a “Los Injertos del Tren”.

Después de abrir puertas a golpes y escalar paredes con escaleras durante la madrugada, policías peruanos con apoyo de agentes de Estados Unidos capturaron a 11 integrantes de una temible banda criminal, entre ellos un padre y su hijo,

Los policías rodearon la casa de Martín Germán Cárdenas Morales, “Martín”, cabecilla de la banda, quien al verse sin escapatoria se acercó a la ventana y levantó las manos en señal de rendición, y fue capturado.Simultáneamente, su hijo Angel Martín Cárdenas Silva, “Gordo Ángel”, también fue arrestado.

Según la investigación, esta red delincuencial cobraba cupos a los directivos de las empresas Santa Catalina, Etulsa, Pegaso y La 50, a quienes cobraban diez mil soles mensuales para brindarles presuntamente seguridad.

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“Martín” se hacía pasar como integrante de diveras bandas para cobrar a las empresas de transporte e incluso se contactó con el gerente de una de ellas para ofrecerle interceder para recuperar un terreno.

Martín Germán Cárdenas Morales, “Martín”, cabecilla de la banda "Los Injertos del Tren"

Durante las pesquisas, los investigadores descubrieron que Johnny Orcón Patilla “Johnny”, administrador de una empresa, se incorporó a una organización criminal.

Aprovechando que era el encargado de pagar los cupos, retiraba dinero sin conocomiento de los dirigentes de la empresa para entregarle a “Martín” y quedarse con una parte.

Angel Martín Cárdenas Silva, “Gordo Ángel”, también fue arrestado. Es hijo del cabecilla de la banda "Los Injertos del Tren".

En el megaoperativo también fueron atrapados Manuel Roque Quispe, “Pelao”, y Santiago Callupe Rojas, “Callupe”, brazo armado de la red criminal que operaba desde el 2024.

ALGO MÁS

La acción policial incluyó la requisa de la celda de “Barrueta”, preso por extorsión en el penal Miguel Castro Castro.