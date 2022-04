Mejor tarde que nunca. Magaly Medina y su esposo no pudieron asistir al cumpleaños de Daniela Darcourt, pero no se olvidó del regalito que junto a su esposo le envió a la salsera peruana.

Daniela celebró sus 26 años a lo grande e invitó a sus amigos artistas y personajes de la farándula, quienes compartieron junto a la salsera, entre ellos estuvo Katia Palma, Jesús Alzamora, Karen Schawarz y esposo y hubo una sorpresa especial por parte del internacional Tito Nieves. Pero su amiga, Magaly Medina, no estuvo.

Se supo que Magaly no asistió debido a que había muchos personajes de la farándula en el evento y ello no mezcla ese mundo con su vida personal, pero no se olvidó de Daniela y la sorprendió con un regalito: “Para que sigas pisando firme por el camino de las estrellas. ¡Felices 26! Alfredo Zambrano y Magaly Medina”.

Aparentemente, la ‘urraca’ le habría regalado a Daniela un par de zapatos muy lujosos de la exclusiva marca Milano Bags, dejando así en evidencia que el cariño es grande.

