La actriz Magdyel Ugaz reveló que se sometió a una operación para extraer sus óvulos y así convertirse en madre en los próximos años.

En su cuenta de Instagram, la artista reflexionó sobre las presiones que ha recibido por su edad debido a que no se ha casado ni ha tenido hijos.

“Aprendí que los tiempos que ponía la sociedad, eran los tiempos que tenía cumplir y si eso no pasaba sentía que fracasaba. Hoy, a mis 36 años (recién cumplidos ) he decidido reaprender, que mis tiempos no tienen que ser los tiempos de los demás, cumplir estándares y expectativas como mujer en esta sociedad es agotador”, escribió.

Magdyel Ugaz contó que muchas veces escuchó que se le “pasaba el tren”, pero decidió preguntarse si realmente quería ser madre. La respuesta fue que sí, pero en los próximos años.

“(Es mucho más agotador) cuando aparecen esas preguntas ¿cuándo te vas casar ? ¿Cuándo vas tener hijos? CUIDADO QUE SE TE PASA EL TREN, desde ese lugar no había espacio, para mirar que REALMENTE QUIERO YO PARA MI y de repente apareció la pregunta, quiero ser mamá? Me lo pregunté sinceramente y dije SÍ, pero no quiero correr, ya no quiero correr más, hoy en mi presente no lo veo”.

Por esta razón, la recordada “Teresita” decidió congelar sus óvulos: “Pero qué podía hacer yo, para poder tener esa posibilidad abierta y sin presiones y fue ahí que decidí congelar mis óvulos, cada vez me siento más orgullosa de las decisiones que tomo sobre MÍ y sobre mi cuerpo”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Korina Rivadeneira sufre por dolores en las últimas semanas de embarazo

Korina Rivadeneira en sus últimos días de embarazo - OJO