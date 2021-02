Luego de que muchos cibernautas tildaran a Magdyel Ugaz de antipática y de haber tenido una mala experiencia con ella, la actriz salió al frente y afirmó que si alguna vez se mostró indispuesta es porque pasaba por una época muy triste debido a la muerte de su padre.

“Era una Magdyel que se permite sentir cuando las luces se apaga, recuerdo que hace dos o tres días mi papá había partido y tenía un compromiso de hacer la publicidad del programa que iba a estar y no se podía detener y ahí estaba con el corazón, tratando de ser lo más sincero”, respondió a través de sus redes.

Según Magdyel Ugaz estaba con el corazón destrozado y sufriendo con de depresión y ansiedad.

“Tú puedes interpretarlo como si estuviera molesta, yo recuerdo claramente que estaba con el corazón roto. También recuerdo que mucha gente dice que tenía una sonrisa a medias o que estaba de muy mala gana para tomarme la foto y no tengo problema de hablar de todo esto”.

La recordada “Teresita” de Al Fondo Hay Sitio agregó que pese a toda lo que vivía, jamás le faltó el respeto a sus seguidores y accedía a una foto. “Sufrí muchos problemas de depresión y ansiedad, donde no me soportaba a mi misma, donde lo que quería era estar en mi cama y no salir y probablemente lo más sincero que te pude dar fue esa sonrisa a medias o esa mirada seria, lo que tengo claro es que no le falté el respeto a nadie. Que no te diera lo que esperaras, me imagino que puede haber sido desconcertante para ti”.

