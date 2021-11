Este 18 de noviembre llega a los cines de todo el Perú la primera comedia peruana protagonizada, producida y dirigida por mujeres, se trata de “Medias Hermanas”. El elenco de esta película está encabezado por Magdyel Ugaz y Gianella Neyra.

Al equipo actoral se le suma el actor chileno Tiago Correa, conocido por participaciones en la tercera temporada de La Casa de las Flores y la Reina del Sur 2 junto al genial Leonardo Torres Vilar y los jóvenes talentos Nacho Di Marco, Thiago Vernal y Miguel Dávalos.

“Medias Hermanas me sacó de mi zona de confort y me puso en una posición totalmente nueva que es estar detrás de cámaras. Me hizo ver y ser parte del proceso de creación de una ficción, me dio la gran responsabilidad de tomar decisiones que afectaban directamente el curso de la película, me ha retado de muchas maneras, me hizo mirar y descubrir capacidades que no imaginaba que tenía. Me hace sentir muy orgullosa de mí, aunque por momentos también sentí mucho miedo pero eso me gusta porque me hace sentir viva” señala Magdyel Ugaz.

Por su parte Gianella Neyra manifestó que está feliz con esta aventura, ya que puedo trabajar con un grupo de talentoso. Las actrices señalaron que este proyecto comenzó como una conversación de amigas en un camerino y luego pasó a convertirse en uno de los proyectos más importantes en la carrera profesional.

“Medias Hermanas” es una historia que relata las divertidas anécdotas, aventuras y enredos de dos hermanas de padre, Victoria (Gianella Neyra) y Marita (Magdyel Ugaz) quienes se ven obligadas por las circunstancias a convivir juntas todo un verano en su casa de playa. Historia que fue entregada a la directora Ani Alva Helfer quien supo sumarle su experiencia para crear una película divertida pero con un mensaje importante que toda la familia va disfrutar.

Esta nueva producción de cine nacional está producida por Tondero y llega a los cines de todo el Perú este 18 de noviembre.

