Majo Parodi, la hermana menor de Patricio Parodi, reveló que está a punto de dar a luz a su hija. La nutricionista cumplió 38 semanas de embarazo y tendrá a la bebé vía cesárea.

“No se preocupen, todavía no he dado a luz, ayer me llegaron mensajes ‘por qué no te has aparecido hoy, estás dando a luz, por qué no has subido nada’, pero aquí estoy, todavía no”, dijo Majo Parodi.

Pese a ello, Majo Parodi se negó a revelar la fecha de su parto: “Ayer fui para ver el tema de cómo estaba la pelvis, cómo estaba la bebé, para ver si estaba encajada o no, pero ya tenemos fecha (...) a ustedes no se los voy a decir todavía”.

“Quiero, pero no quiero a la vez la operación, quisiera saltarme esa parte. Ya tenemos fecha, así que no se los voy a decir”, acotó.

Asimismo, la hermana de Patricio Parodi contó que eligió la fecha del parto porque era su número favorito: “Me habían dicho una fecha, pero le dije (...) ‘no puede ser tal número’, que es mi número favorito, el primer día y fecha que puedo escoger yo, así que dije si está en mis manos, voy a optar por esta”.

“Yo escogí la fecha, por fin jajaja, siempre he querido tener algo ese número”, escribió.

