Carlos Enrique Banderas , más conocido como Carloncho, reapareció este martes 18 de enero en el programa ‘En Boca de Todos’ luego de que fuera despedido en marzo del 2021 por lanzar frases machistas y denigrantes contras las mujeres.

El locutor radial volvió a ofrecer disculpas públicas por los calificativos que soltó mientras hablaba de su expareja, Rosángela Espinoza, durante la emisión de ‘El show de Carloncho’ en Radio Moda.

“Entendí que me equivoqué, totalmente. Pido disculpas de todo corazón a la gente que se sintió tocada por lo que yo he podido decir, por más que uno pueda decir mil cosas no hay justificación para algo que suena mal desde mil puntos de vista”, sostuvo.

Pese a las disculpas, Maju Mantilla se mostró incómoda durante la entrevista y le increpó EN VIVO. La reina de belleza recordó que hay muchos jóvenes que siguen a Carloncho y “pueden replicar cosas que no se deben hacer ni decir”.

“Como tú dices, uno cuando está en el medio y hay personas que te escuchan, hay que tener mucho responsabilidad y respeto con lo que se dice. Hay cosas que no se pueden justificar en cuanto a tu accionar. Es importante que uno reconozca sus errores y pidan perdón. Hay jóvenes que te siguen y te toman como ejemplo, y (ellos) no deben replicar cosas que no se deben hacer ni decir”, agregó.

¿Qué dijo Carloncho contra Rosangela Espinoza y las mujeres?

Estas son las declaraciones que dio Carloncho en su programa radial. “Yo nunca me he enamorado la firme. Estar enamorado es otra cosa. Yo le voy a explicar a la gente que siempre piensa que como alguien es bonita, este se dobló, nicaragua mano”.

La peor parte fue cuando Carloncho usó palabras sexistas. “Se equivocan, si creen que la única vez que comí pollo sancochado fue esa, se equivocan, lo he comido chicharrón, doble plato, manjares y me he chupacho el plato y el hueso”.

Por si fuera poco, Carloncho aseguró que le tienen harto porque le dirían que Rosángela fue la chica más bonita que le haya dado una oportunidad. “La gente me tiene harta. Uno es sano. La gente dice que es sano, pero cuando sea viejo voy a sacar toda mi lista”.

