Detrás de esa apariencia dulce, de reina eterna e inofensiva, Maju Mantilla es una mujer decidida, valiente y sobre todo convencida de que no hay sueño que deba ser dejado de lado. Ines, su personaje en “Te volveré a encontrar”, la ha destapado para el gran público con un personaje sensual, en medio de dos amores y con un conflicto interno intenso.

¿Tu sueño, más que reina, modelo o conductora, siempre fue ser actriz?

Lo de la actuación quizás lo descubrí un poco tarde, aunque dicen que nunca es tarde para hacer las cosas que te gustan. Lo que pasaba es que no tenía la seguridad que podía hacer un trabajo como actriz porque me inicié en la conducción, pero ya dentro de la televisión me gustó. A raíz de la propuesta que me hicieron en la telenovela VBQ (Ven baila quinceañera), donde hice el personaje de una villana, es que me gustó la actuación. Luego pasó un tiempo, me preparé, y en el 2018, grabé “Te volveré a encontrar”.

Con el papel de “Inés” has sorprendidos mucho más. ¿Tenías claro ya el triángulo amoroso que ibas a protagonizar?

Sí claro, pero no sabía la historia completa porque los guiones iban saliendo poco a poco. Ahora con el trabajo ya completo y al ver la telenovela, me di cuenta por todo lo que pasó el personaje y lo complicado que ha sido para mí hacer de “Inés”, por todo lo que tiene detrás.

¿Te explicaron las escenas de besos apasionados de tu personaje?

Claro que sí, es más, si una de las escenas no cumplía con lo que realmente se quería, ahí estaba el director y te decía: “esto es un amor pasional y cada encuentro que ustedes tienen se tiene que sentir de esta manera”. Evidentemente tú sabías que debías de hacerlo bien. No podías decir “yo no hago tal cosa”.

¿Y qué opinas de lo que dijo Alondra respecto a seguir en la actuación?

Prefiere su vida con Paolo Guerrero. Respecto a eso, a mí nunca me gusta comparar relaciones, cada uno tiene su propia historia.

¿Tu esposo te apoya en todo?

Siempre es complicado ver a tu pareja besándose con otra persona, más aún, porque mi esposo no me conoció actuando. Sin embargo, sabe que es lo que me gusta, sabe que esto lo he tomado con bastante profesionalismo y que no es que lo haga en un tiempo libre para relajarme sino con bastante seriedad. Él ha sido consciente y me apoya en todo.

¿Y te ves en la telenovela? Porque hay actrices que no lo hacen

No soy de las personas que les agrada verse, pero hay que ser muy crítico con tu trabajo. Uno se quiere ver para mejorar. Mi esposo vio el primer capítulo, pero él no es de seguir una telenovela, VBQ tampoco lo miraba, pero sí sabe de las escenas, de mi personaje, porque cuando estaba grabando siempre le contaba cómo era “Inés”.

¿Te costó mucho la escena del striptease? ¿La tuvieron que repetir varias veces?

No muchas veces, pero si fue gracioso para mí (risas). Hacerlo me resultó divertido. Recién vi como había quedado hace algunos días, cuando la pasaron al aire. Quedé muy contenta.

