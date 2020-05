La actriz Lucía Oxenford no se quedó callada y sorprendió a sus seguidores al responder varias preguntas en sus redes sociales sobre la relación que tendría con su hermana, la periodista Juliana Oxenford.

La artista reveló que no es cercana a la presentadora desde que tiene uso de razón, sin embargo, destacó su labor en el campo profesional del periodismo.

“Ya que hay como 20 preguntas sobre el tema, siempre las hay. Seré concisa porque el tema ya me tiene cansada. No tenemos una relación desde que tengo uso de razón. No porque yo no quiera, por lo que la pregunta no debería ser para mí”, escribió Lucía en su historia de Instagram.

Asimismo, la hija menor del actor Marcelo Oxenford publicó una fotografía cuando era bebé y se encontraba al lado de Juliana, señalando que desde ese momento no tienen una relación cercana como familia. “Algo así. Fin del tema”, expresó.

Cabe recordar que en el año 2017, las hermanas Oxenford tuvieron un fuerte intercambio de palabras por la relación que mantenía Juliana Oxenford con su padre.

