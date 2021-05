El colombiano Maluma usó sus redes sociales para mostrar el cambio físico que atravesó antes de ser un cantante con fama internacional.

“Si no me quisiste así, no me busques ahora”, bromeó el artista en una publicación donde mostró cómo lucía cuando era bastante joven y cómo está ahora.

En la primera foto se le ve bastante joven, con lentes, sin barba y delgado. A cambio de la segunda imagen, donde se ven sus tatuajes y los músculos trabajados en el gimnasio.

Las imágenes lograron más de dos millones de “Me gusta” en Instagram. Además, de comentarios de sus amigos, como su tatuador Stefano Alcántara, así como de Dj Luian y Zion, quienes destacan el rostro “angelical” que tenía el cantante colombiano cuando era más joven.

Hace unos días, Maluma también dio su opinión sobre lo que sucede en Colombia ante las protestas por la reforma tributaria.

“Me duele lo que pasa en mi país y quise dejarles este mensaje”, señaló en un video en el que pidió a los protestantes que sean más pacíficos.

