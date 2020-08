Luego de ser criticado en las redes sociales por no reconocer al fallecido poeta peruano José Watanabe, durante una jornada virtual de cuentos para la Municipalidad de La Molina, el actor argentino Marcelo Oxenford se defendió de las criticas.

“Yo cometí un error y cuando llegué a mi casa me acordé y mi mujer (Yvonne Frayssinet) me recordó quién es José Watanabe. Ahora, si eso es para crucificarme y decir las estupideces que están diciendo... no sé”, indicó al magacín “En Exclusiva”.

Su hija, la periodista Juliana Oxenford, pidió que se investigue si hay irregularidades en los pagos que le hicieron a su padre por su trabajo. “No es correcto utilizar esta excusa para atacarme a mí”, lamentó. Juliana Oxenford, quien pide que no la involucren en escándalos.