Uno de los actores peruanos más aclamados, Marco Zunino, ha ingresado al elenco del mítico musical “Chicago” en la ciudad de México, compartiendo tablas con la recordada actriz de “Dos mujeres, un camino”, Bibi Gaytan.

Zunino inició ya su participación en el musical el pasado 16 de febrero en el teatro Telecel, uno de los recintos más modernos de América.

Zunino defiende a dalinas de Nubeluz tras “engaño” de Beto Ortiz

En conversación con diario Ojo, el actor no tuvo reparos en defender a las exdalinas de Nubeluz, Lilianne “Lily” Braun y Xiomara “Xiomy” Xibille, quienes fueron entrevistadas por el periodista Beto Ortiz en la última emisión de “Abre los ojos”.

Ellas aseguraron que se sintieron “engañadas” por la producción del programa, pues les habían asegurado que el enfoque de la entrevista sería por 'los 30 años de Nubeluz’, más no la fatídica muerte de Mónica Santa María, quien se quitó la vida en 1994.

Al respecto, el actor peruano dijo que estaba enterado del tema y dijo que le dio mucha pena.

“Pienso que Beto Ortiz es una persona muy inteligente y no creo que sea necesario que hicieran eso, que es mentir. (Me invitaron) y lo que te vendían ellos de que era un homenaje a Nubeluz por los 30 años. Xiomy y Lily se sintieron muy frustradas porque las engañaron. Por último sé sincero con lo que quieres hacer: de esto queremos hablar y tú decides si participas o no, pero no me engañes”, comentó.

De otro lado, dijo que no participaría de una eventual película de “Nubeluz” porque la consideraría “sensacionalista”.

