Marco Zunino sorprendió a propios y extraños al confesar que hace algunos años atrás sufrió un momento bastante complicado al ser diagnosticado con cáncer a la piel.

Todo se dio durante una reciente entrevista con un conocido medio local, cuando el artista peruano reveló un hecho que muy pocos sabían. Y es que hace cinco años descubrió que tenía un melanoma, lo cual lo tomó bastante desprevenido.

“Cuando te dicen que tienes cáncer, te da un shock momentáneo. Por suerte la gente que manejó mi tema fue bacán. Recuerdo que estaba comiendo con una amiga, cuando me llamaron del consultorio de la doctora que me había extraído el lunar para analizarlo, dijeron que debía ir”, comenzó diciendo el reconocido actor.

“Colgué el teléfono y fui corriendo a verla. Tuve un melanoma, un cáncer de piel agresivo que fue detectado a tiempo. Tuve mucha suerte” , agregó para El Comercio.

Asimismo, Marco Zunino también hizo un mea culpa por sus descuidos al momento de ir a la playa, pues nunca tuvo cuidado con su piel. “El verano significaba insolarme y antes no nos echaban bloqueador, sino bronceador. Ahora me cuido mucho, uso bloqueador todo el tiempo, y me hago chequeos permanentemente”, finalizó diciendo el actor.

