María Pía Copello no se hace problemas y menos por los comentarios que algunos usuarios puedan hacer respecto a que acaba de lanzar su tema “Like”, pues ha sido grabado en Miami junto a grandes compositores de la industria como Ender Thomas, Richy Peña, Silverio y Jaeycol Federal. En su cuenta de Instagram hubieron algunas personas que no estaban de acuerdo en su nueva faceta, pero ella en vez de molestarse lo toma diplomáticamente.

“Todo bien querida Pía contigo, pero que fea canción. Mejor sigue bailando, haciendo tus TikToks. En buena onda lo tuyo no es cantar. Al César lo que es de César”, le dijo la usuaria Erikita Morocho. Asimismo, el usuario LeonardoKoko31 le dijo: “Eres una buena conductora María Pia, lo siento pero nada que ver como cantante”, fueron algunos comentarios que le hicieron llegar a la excompañera de Timoteo.

La ex conductora de “Esto es Guerra” supo lidiar con los comentarios y respondió a su estilo. “@erikita.morocho no quiero ser cantante, no pretendo ser Adele. Solo es para divertirnos. Besos!”, dijo a la primera usuaria. Para luego responder a Leonardo: “Ni tampoco quiero ser cantante, agradezco la existencia del autotune, solo es por diversión. Besos!”.

DETRÁS DE LIKE

Pía sorprende con sus dotes de actriz, interpretándose no sólo a ella misma sino también a una Hater. “Yo me divierto mucho haciendo esto, me río de mis defectos y por eso no me afectan los comentarios malintencionados. Interpretar a Pía Hater fue muy gracioso, y lo más lindo es que al final no se puede resistir a mi contenido y termina amándome jajajaja espero que eso les pase a todos en la vida real. Mi idea inicial era componer algo y cantar junto a mi hermana Anna Carina, pero no pudimos cuadrarlo por la agenda de lanzamientos que ella tenía para este año, estoy segura que logramos organizarnos y hacer algo muy pronto ¡Me encantaría! Lo bueno es que si pudo ser parte de mi video y eso me hace muy feliz”, comenta Pía Copello.

La canción se desarrolla en el mundo de redes, entre likes, followers y haters, en el video participa Anna Carina, además varios integrantes de la familia como Luchita, su mamá, Micaela, su sobrina y Catalina, su hija menor quien protagoniza el video junto a Pía. No todo queda en familia, son varios los influencers que se suman al video como Katia Palma, Patricio Parodi, Ignacio Baladán, el Osito Lima y Merly Morello.

Para la grabación del video se tomaron en cuenta todas las medidas y protocolos de la nueva normalidad, esto no sólo se ve detrás de cámaras, sino en el video en sí ya que busca promover ese respeto y cuidado que tenemos que tener para mantenernos fuera de riesgo, todos grabaron en espacio diferentes, sólo Pía y Catalina comparten pantalla.

Like, la nueva canción de Pía Copello está disponible en las principales plataformas musicales como Spotify, Apple Music y Claro Música. El video se encuentra en su canal de Youtube @piacopello y los bailes y coreografías podrán aprenderlos junto a Pía en su IG @piacopello y su cuenta de tiktok @piacopellotiktok.

Pía añade: “La ilusión que siento es muy grande, he puesto mucho tiempo y energía en este proyecto para compartirlo con todos mis seguidores y con el mundo. Este proyecto lo tengo guardado desde principios de año, cuando no imaginábamos lo que estaba por suceder en el mundo. Es una canción creada con mucho amor, y está inspirada en mi aventura en redes luego de dejar la tele. Espero que todos la disfruten tanto como yo y le den LIKE. Estaré esperando sus challenges en instagram, reels y tiktok para verlos”.