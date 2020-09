María Pía Copello es una de la peruanas con mayor cantidad de seguidores en las redes sociales y aunque - a veces - es blanco de críticas, la exconductora infantil prefiere ignorar los comentarios ‘mala leche' y salir adelante con nuevos proyectos.

“A ella no le gusta que le digan algo que no le gusta, solo le gusta que la adulen”, escribió recientemente una usuaria de Instagram en el perfil de Copello.

La exanimadora infantil no se contuvo y respondió con todo: “No tengo ningún problema, pero si me insultan, respondo. ¿O a ti te gusta que te insulten? No creo”.

Celebra millón de reproducciones con ‘Like’

Solo le bastó 48 horas a María Pía Copello para que su videoclip ‘Like’ - que lanzó hace dos días en YouTube - sumara más de un millón de reproducciones en la prestigiosa plataforma de videos.

