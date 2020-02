María Pía Copello fue la invitada de honor a la alfombra magenta por una de las cadenas más grandes de televisión en los Estados Unidos: Univisión y todo gracias a su contenido en las redes sociales.

“Me puse en contacto porque ustedes saben que hay mentiras por todos lados, pero no, era todo cierto. Era Univisión. Hemos tenidos reuniones bonitas, simpáticas y yo creo que pronto estaremos trabajando juntos”, contó María Pía Copello al programa “Magaly TV La Firme”.

La exconductora de Esto Es Guerra reveló que este acercamiento no fue hace mucho. “Estaba esquiando con mis hijos y de pronto llegó el correo. Vi que era Univisión y decidí investigar un poquito y era real. Me senté un rato, casi me desmayo”.

Actualmente, María Pía Copello vive en un hermoso departamento en Miami, donde comparte momentos con su familia.

También reveló un poco sobre el vestido que lució en los Premios Lo Nuestro. “Ha sido toda una travesía este vestido porque había llegado a Versace. Luego compré todos los accesorios", añadió.

Como se sabe, María Pía Copello fue la única invitada por la propia Univisión a este evento de la música.

