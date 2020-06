La presentadora María Pía Copello sorprendió a propios y extraños al revelar que quiere volver a ser mamá.

“¿María Pía Copello quiere convertirse nuevamente en madre, si o no?”, le preguntaron en una entrevista en el programa “En boca de todos”.

“No sé”, fue la primera reacción de la exconductora de “Esto es guerra”.

María Pía Copello explicó que aunque había descartado por completo la idea, ahora sí se lo ha planteado. De ser posible, quiere quedar embarazada este año.

“El año pasado decía ni hablar, pero hace poco me hicieron la pregunta e mis redes sociales y dije: sabes qué, puede ser que sí, pero me tengo que apurar, me tengo que apurar si quiero este año”, manifestó.

La conductora comentó que ya lo está conversando con su esposo, Samuel Dyer, con quien ya tiene tres hijos. “Si me animara tiene que ser este año, pero todavía estamos ahí en conversaciones”.

María Pía quiere tener otro hijo - diario ojo

