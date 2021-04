La cantante Mariah Carey compartió el momento exacto que recibió la vacuna contra el coronavirus (COVID-19), donde no pudo ocultar su miedo a las agujas.

“Efecto secundario de la vacuna: G6”, se lee en la descripción del video que subió la cantante estadounidense a su cuenta de Instagram en referencia a los supuestos efectos.

En el clip, se ve a Carey bastante nerviosa por la aguja. “Tú sabes cómo soy, yo solo hablo y realmente no pienso en eso. Ok, me estoy calmando para recibir la primera dosis”, señala la cantante ante la cámara.

“Estoy grabando, ese es el problema”, comentó antes de recibir el pinchazo. Al momento de recibir la vacuna, Carey gritó con un tono bastante alto, tal como tiene acostumbrado a sus seguidores.

Al final, terminan aplaudiendo el hecho y la valentía de la estadounidense al dejarse vacunas y Carey recomendó a sus seguidores vacunarse para evitar la propagación del coronavirus.

