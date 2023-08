Desde hace algunas semanas el matrimonio de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo ha estado en medio de la polémica desde que se difundieran imágenes del empresario junto a Mariana de la Vega ingresando al lujoso Hotel Westin. Sin embargo, el deportista aclaró que la joven se trataría de una amiga y que solo habrían ido al gym para entrenar e incluso la ex Miss Mundo indicó que le daba todo el respaldo al padre de sus hijos.

No obstante, la tarde de ayer viernes 11 de agosto, la conductora de televisión aseguró frente a diversos medios que actualmente se encuentra distanciada de su esposo y que ya no hablará más de su vida privada porque prefiere manejarlo en estricto privado.

La publicación de Mariana de la Vega

En medio de la controversia por el alejamiento de la que parecía ser una de las relaciones más sólidas de la farándula. La amiga de Gustavo Salcedo, Mariana de la Vega hizo una curiosa publicación a través de sus redes sociales en la que se lee un peculiar mensaje.

“Learn to be okay with people not knowing your side of the storey. You have nothing to prove to anyone”, se lee en las historias de Instagram de Mariana de la Vega. Aunque el post está en inglés aquí te compartimos la traducción. “ Aprende a estar bien con las personas que no conocen tu lado de la historia. No tienes nada que demostrarle a nadie ”.

