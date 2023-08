¿Se acabó el amor? Dayanita fue captada besándose con otro hombre que no es el cómico ‘Topito’ con quien habría estado relacionada sentimentalmente. Las imágenes de la artista en aparentes actos románticos fueron difundidas por el programa ‘Magaly TV La Firme’ la noche del vienes 11 de agosto.

Aunque aún el actor cómico ‘Topito’ no se ha pronunciado sobre el tema quien sí lo ha hecho fue el popular ‘Robotín’, quien no dudo en expresar su apoyo al supuesto ‘engañado’ y aprovechó para darle su bienvenida a su “equipo”.

¿Qué dijo Robotín tras el ampay de Dayanita con otro hombre?

Como es sabido, ‘Robotín’ mantiene una gran amistad con ‘Topito’, quien además es su compañero en el ‘Circo de las Estrellas” en el que también trabaja ‘Dayanita’. La ex pareja de ‘Robotina’ fue consultado por las cámaras de Magaly, pues como es sabido el artista no ha tenido mucha suerte en el amor por lo que no dudo en apoyar a su amigo.

“ Voy a abrazar a Topito y decirle bienvenido al club ”, indicó ‘Robotín’ para las cámaras de Magaly a las afueras del circo en que se presenta junto a ‘Topito’.

