La directora de contenidos, Mariana Ramírez del Villar, habló sobre el estreno “Mande quien mande”, y anunció que serán tres los reality que se desarrollaron en este programa en busca de ayudar a los emprendedores peruanos.

“Empezamos mañana (martes) con uno de ellos que se llama alta costura dirigida para diseñadores”, contó la productora, que está satisfecha con el estreno de María Pía Copello y La Carlota, personaje interpretado por Carlos Vílchez.

Sobre EEG

Sin pelos en la lengua, Ramírez del Villar, aseveró sentirse contenta con la nueva temporada de EEG. Y sí en algún momento, pensó que el formato había llegado a su fin por los 10 años de emisión, ahora considera que el programa es un éxito.

“EEG siempre está entre los tres programas más visto de la televisión peruana. No ha perdido nada, solo hay que esperar que se termine las vacaciones y se integre esa gran masa de personas que siempre sigue el programa”, recalcó.

Además, fue enfática en manifestar que en EEG no se preparaba historias de amor en aras del rating. “Nosotros no armamos nada. Y eso está absolutamente comprobado, todos los romances del programa han terminado en matrimonio y con hijos, esas cosas no se pueden falsear”, reiteró.

Además, indicó que el programa de competencia está enfocado en la integración de la nueva generación de guerreros. “El año pasado le dedicamos todo el año, porque consideramos que los “dinosaurios” como llamamos a los más antiguos, en algún momento cumplirán su ciclo y ese lugar lo ocuparan la gente nueva. El formato es súper exitoso, pero necesita renovar, más visibilidad a los nuevos guerreros”, dijo.

