La expareja de Gino Pesaressi, Mariana Vértiz, está más enamorada que nunca y ahora que ha cumplido 30 años, ha decidido mostrar el amor que le tiene a su actual novio, Diego Callemar.

Tras su cumpleaños, Mariana Vertíz decidió dedicarle un romántico mensaje a su actual pareja, asegurando que es lo más lindo que le ha traído este año, 2019.

“Mi chico lindo del Quiñones, doy gracias por ti! Por ser tan bueno, lindo, amoroso, engreidor, comprensivo y muchos atributos más, que no me quedaría espacio en un post para describirte. Eres lo mas lindo que me trajo el 2019, Gracias por tanto”, escribió Mariana Vertíz en un post.

Desde que Vania Bludau reveló que Gino Pesaressi le fue infiel con ella a la hermana de Natalie Vértiz, esta última decidió presentar a su nuevo novio.

En otras publicaciones que posteó en Instagram, Mariana Vértiz escribió: “Un mes más contigo, mi buba precioso”. “Pura risa contigo siempre”. “Y hacer pendej***”, escribió.